«Certains pensent que les instit' sont en vacances»

Christophe Donnersbach est instituteur en cycle 2 à Schifflange, dans une classe de 18 élèves âgés de 7 et 8 ans. Comme ses collègues, il a appris mercredi que les écoles du pays, face au coronavirus, ne rouvriront pas avant le lundi 4 mai. Alors que le ministre de l'Éducation nationale doit s'exprimer ce jeudi à 14h, l'enseignant a livré sa position à L'essentiel.

L'essentiel: Comment avez-vous accueilli l'annonce de la prolongation jusqu'au 4 mai de la fermeture des écoles?

Cela ne m'a pas vraiment surpris. Pour moi c'était clair que cela irait au-delà des vacances. On entendait même des rumeurs disant que l'année scolaire pourrait s'arrêter là. Maintenant il faudra voir comment les choses évoluent et en fonction des discussions entre le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale.

Comment gérez vous cette situation?

Ce n'est pas facile. Nous sommes dans la phase d'alphabétisation en langue allemande et beaucoup de parents ne la parlent pas. C'est un challenge pour les familles à la maison. Nous utilisons depuis l'an passé déjà l'outil Class dojo qui permet des échanges et propose un portfolio individuel par élève.

Y a-t-il un danger de retard d'apprentissage pour les enfants?

Nous faisons au mieux pour travailler mais nous n'avons pas le même matériel didactique qu'en classe, le tableau et surtout pas les même interactions. On fait des vidéos mais c'est différent. Certains pensent que les instituteurs sont en vacances. Mais cela demande plus de travail de tout faire à distance que de gérer une classe normale. On échange avec les parents les élèves, on corrige, on répond toute la journée aux messages.

Y a-t-il un risque que certains prennent du retard?

Je pense que dans cette situation, cela dépend aussi beaucoup de l'engagement et des capacités des parents. Pour certains qui ont quatre ou cinq enfants c'est presque impossible de gérer les échanges avec quatre ou cinq instituteurs. À distance pour les révisions ça va, mais pour enseigner de nouvelles choses surtout chez les plus grands c'est plus compliqué.

Les parents sont-ils inquiets?

J'échange beaucoup avec les parents de mes élèves, ce qui permet qu'ils ne soient pas trop inquiets. Mais je sais que ceux qui ont plusieurs enfants, et parfois télétravaillent à côté, ce n'est vraiment pas facile à gérer.

