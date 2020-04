16,5 millions d’euros ont été versés aux TPE

Pour limiter les effets de la crise du Covid-19, la Direction générale des classes moyennes a mis en place un fonds d’urgence pour les très petites entreprises et les indépendants, qui peuvent bénéficier d'une aide financière non remboursable de 5 000 euros. On en sait désormais un peu plus sur la façon dont se déploie ce dispositif.

À qui s'adresse l'aide à l'investissement?



Toute petite ou moyenne entreprise souhaitant effectuer un projet d'investissement qui a pour but de promouvoir la création, l'extension, la diversification et le changement fondamental du processus de production, peut bénéficier d'une aide à l'investissement.

Jusqu'à aujourd’hui, environ 14 600 prises de contact ont été enregistrées, indique la Direction générale des classes moyennes. Parmi ces requêtes, 4 800 dossiers ont été traités et plus de 400 questions ont trouvé réponse par voie électronique. En huit jours, environ 3 300 demandeurs ont reçu une aide financière, pour un montant total de 16,5 millions d’euros.

Un chiffre d'affaires annuel d'au moins 15 000 euros

«Nous apportons un soutien financier immédiat aux entreprises de très petite taille ainsi qu’aux indépendants. Ils sont généralement les plus vulnérables face à des événements imprévisibles tels que le Covid-19, c’est la raison pour laquelle il est primordial de réagir rapidement et efficacement, souligne le ministre des Classes moyennes, Lex Delles. Nous continuerons à analyser chaque dossier rapidement et soigneusement, afin de garantir un soutien efficient». Environ 1 900 dossiers incomplets ont dû être renvoyés, précise le communiqué.

Rappelons que ce dispositif s'adresse aux entreprises dont l’effectif total ne dépasse pas 9 salariés, qui ont dû interrompre leur activité en raison de la crise sanitaire, et dont le chiffre d’affaires annuel s'élève à au moins 15 000 euros. La direction générale des classes moyennes annonce enfin qu’elle a accéléré le paiement des demandes d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME), afin de pallier des problèmes potentiels de liquidité. Environ 4 millions d’euros ont été versés aux PME dans ce contexte.

