L'Uni se présentera samedi encore en virtuel

L'Université du Luxembourg fait ses portes ouvertes en ligne, en raison du Covid, pour la seconde année consécutive, samedi, de 10h à 16h. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site openday.uni.lu le jour dit.

Les visiteurs se verront proposer des vidéos sur l'Uni, ses programmes et ses services aux étudiants, des sessions de chat, des séances de questions/réponses sur les inscriptions et le logement, des présentations scientifiques. En outre, une visite de campus à 360° sera présentée. Les visiteurs pourront se promener virtuellement sur le campus, dans les salles de classe, la bibliothèque et autres endroits.

L'Uni présentera aussi ses nouvelles offres pour la rentrée de septembre, comme un master en science des données. Par ailleurs, le Bachelor's day et le Master'Day proposent des présentations aux étudiants prospectifs et des chats en direct avec les enseignants. Le prochain Bachelor's Day aura lieu les 21 et 22 avril.

Découvrez en avant-première la visite à 360 degrés.

(sg/L'essentiel)