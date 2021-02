Les profs belges vont tester les tests salivaires

Les ministres de la Santé du pays - de l'échelon fédéral et des entités fédérées - ont approuvé un «projet pilote» qui va concerner dans un premier temps environ 2 500 personnes pendant six semaines, à partir de la rentrée des vacances de carnaval, a précisé un communiqué. Il s'agit à la fois d'«enseignants et de personnels d'encadrement» des classes maternelles, primaires et secondaires. L'enseignement supérieur n'est pas concerné.

Aussi en France



Des tests salivaires de détection du Covid-19 seront réalisés dans les écoles et les universités «au retour des vacances scolaires», mais il ne s'agira pas de tests rapides et ils devront toujours être analysés en laboratoire, a annoncé la semaine dernière le ministre de la Santé, Olivier Véran.



Il a toutefois écarté l'utilisation dans les écoles des tests salivaires rapides, qui donnent un résultat en 40 minutes. «Ce serait formidable si on pouvait disposer de tests salivaires qui vous rendent un résultat en quelques minutes, mais à ce stade, les études (...) ne sont pas favorables à (leur) utilisation, parce que la sensibilité des tests qui existent aujourd'hui est trop faible», a-t-il indiqué.

Sur une base volontaire, dans des établissements qui doivent encore être sélectionnés en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, il sera demandé aux participants de prélever «chaque semaine leur propre salive matinale à la maison», poursuit le communiqué.

Alternative aux tests PCR

Le dépistage salivaire est une alternative au test PCR jusqu'alors jugé le plus fiable, effectué à partir d'un prélèvement nasal. Il a été pratiqué depuis novembre dans les maisons de retraite de Wallonie (le sud francophone) avec des résultats jugés «concluants», selon une source proche du dossier.

Le prélèvement, avec un kit spécial, sans l'intervention d'aucun soignant, doit se faire le matin au réveil, à jeun, avant de se brosser les dents, selon des spécialistes de cette technique que l'AFP avait rencontrés en octobre à Liège (est). L'expérience déjà menée à l'automne par l'université de Liège visait principalement à déceler les malades parmi les personnes asymptomatiques. Selon le gouvernement, «il est crucial pour nos enfants et nos jeunes que les écoles puissent rester ouvertes. C'est pourquoi les infections doivent être détectées et les épidémies contenues rapidement».

Davantage d'enfants et d'adolescents testés

En Belgique, un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie (près de 21 500 morts), les infections oscillent depuis décembre autour de 2 000 nouveaux cas par jour, à un niveau «plateau» selon les experts. Mais par rapport à la première vague du printemps 2020, les contaminations touchent davantage les enfants et adolescents car les tests se sont multipliés pour ces tranches d'âge. Des foyers de contamination, notamment au variant britannique du virus, ont entraîné de nombreuses fermetures temporaires de classes, voire d'écoles.

L'expérience pilote de six semaines fera l'objet d'une première évaluation au bout de trois semaines. La Belgique compte plusieurs centaines de milliers d'enseignants. Rien que du côté francophone (en Fédération Wallonie-Bruxelles), on recense quelque 100 000 enseignants dans 2 500 écoles.

(L'essentiel/AFP)