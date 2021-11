La police a vérifié le CovidCheck des clients

Le CovidCheck est devenu obligatoire pour tous les plus de 12 ans dans les restaurants et les bars du pays. Il y a quelques jours, la police grand-ducale avait indiqué que des contrôles renforcés seraient menés dans les établissements pour vérifier la bonne application de la mesure. Sur une semaine, entre le 1er et le 7 novembre, 90 contrôles ont été menés dans ces restaurants mais aussi lors d'événements.

«Des infractions sanitaires ont été constatées dans trois établissements de l'industrie hôtelière et de la restauration», font savoir les forces de l'ordre sans plus de précision. Précisons que les terrasses ne sont pas concernées par cette mesure. Pour rappel, concernant le CovidCheck, les titulaires d'un pass non valable risquent gros s'ils sont démasqués: une contravention de 300 euros, et plus encore s'il est établi qu'une usurpation d'identité a été commise.

La présence policière, qui a «un caractère à la fois préventif et répressif», sera accrue durant les prochaines semaines, et en particulier le week-end.

(nc/L'essentiel)