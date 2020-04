À 26 ans, il «perd la bataille» contre le coronavirus

«S'il vous plait, lisez ça, les victimes ne sont pas que des personnes âgées et vulnérables». Tels sont les mots utilisés par Charlotte Mills dans un post Instagram déchirant après la mort de son petit ami. Josh Youngman était âgé de seulement 26 ans et en bonne santé.

«Mais il a perdu sa bataille contre le virus», écrit sa compagne. La maladie a été foudroyante. L'état du jeune ingénieur du son originaire de Cardiff au pays de Galles s'est dégradé en une semaine seulement. «Prenez cela au sérieux, personne n'est invincible», a poursuivi Charlotte. «Tu étais celui avec qui je pensais passer le reste de ma vie. J'aimerais me réveiller et me dire que ce n'est qu'un mauvais rêve».

Comme le restant de l'Europe, la Grande-Bretagne nage pourtant en plein cauchemar alors que l'épidémie de coronavirus ne fait que se propager. Le Royaume-Uni, dont le gouvernement a été critiqué pour sa gestion de la crise, a enregistré un record de 684 décès en 24 heures et compte désormais plus de 3 600 morts.

(th/L'essentiel)