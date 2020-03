Le report des Jeux de Tokyo fait aussi des heureux

Quand vous êtes sportif de haut niveau, ce genre d’annonce bouscule un tout petit peu vos plans. Les JO de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août ont été reportés mardi «au plus tard à l’été 2021». Or si les athlètes ont salué une décision qui les protège, eux et l’équité sportive, «ça bouleverse tout», admet l’escrimeuse luxembourgeoise Lis Rottler-Fautsch.

«Mon contrat de sportive d’élite de l’armée s’achève en septembre. Ensuite je devais arrêter et travailler. En étant 5e meilleure européenne du classement j’étais bien placée avant le tournoi qualificatif mi-avril. À 33 ans, elle va «prendre son temps pour décider de la suite».

Lui aussi devait vivre sa dernière grande saison. Et ses ultimes JO, les quatrièmes. Le nageur Raphaël Stacchiotti venait même d’annoncer qu’il serait, en septembre, papa de jumelles. «Elles me rejoindront là-bas et même petites m’auront connu nageur», positivait-il.

«Il me faut du temps»

Pour d’autres ce report a des airs de seconde chance. Freinés depuis l’été 2019 par des blessures, les athlètes Charline Mathias (fracture de fatigue au sacrum) ou Charel Grethen (opéré du tendon d’Achille), présents sur 800 m à Rio en 2016, reviennent dans la course. «J’ai repris les footings en novembre et il me faut encore du temps. Retrouver un niveau mondial après 4-5 mois sans sport est un challenge, précise Mathias. Je vais bénéficier de ce délai».

La championne d’Europe de karaté Jenny Warling aussi. Le report du tournoi qualificatif impliquant «moins de stress». Les qualifiés dont Christine Majerus (cyclisme), Bob Bertemes (athlétisme) Nicolas Wagner (équitation), Stacchiotti et Tom Habscheid (para-athlétisme) garderont leur billet. Comme la pongiste Ni Xia Lian, qui aura un an de plus, 58 ans, à ses cinquièmes JO!

(L'essentiel)