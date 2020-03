Des entraînements sur YouTube avec ses enfants

Il fait beau, vous disposez d'un jardin et vous ne savez déjà plus comment occuper vos enfants à qui le football manque depuis l'annulation de tous les matchs au Luxembourg et en Grande Région? Frontalier belge confiné en télétravail, Sébastien Faraon, chef de l'activité commerciale au sein de groupe bancaire Pictet à Luxembourg, a peut-être trouvé une bonne idée pour divertir les plus petits tout en continuant à progresser.

Peu après le confinement en raison de la propagation du coronavirus, Sébastien Faraon publie, depuis le 16 mars, des vidéos sur sa chaîne YouTube où il propose de très nombreux exercices en compagnie de ses deux fils jumeaux de 8 ans, Tristan et Ilann. «Quand le football s'est arrêté, j'ai tout d'abord proposé quelques vidéos via WhatsApp aux parents des petits joueurs que j'entraîne au FC Arlon», nous a indiqué Sébastien. «Et puis, dans une démarche solidaire pour les jeunes qui se retrouvent désormais sans entraîneur, je me suis dit que j'allais les mettre en ligne sur YouTube». Et la sauce prend, grâce à des exercices accessibles au plus grand nombre, exécutés avec plaisir sur une surface de 8 m sur 8 m par ses deux fils sous l’œil d'un smartphone.

À quatre à la maison, une nouvelle organisation

«La plupart du matériel se trouvant actuellement dans les clubs, j'utilise des petites voitures ou des jouets de plages, comme obstacles», souligne Sébastien, qui filme ses séances une fois son télétravail terminé. «Et je compte bien continuer jusqu'à la fin du confinement. Cela devient un vrai travail de recherche pour proposer des exercices variés destinés aux gardiens ou encore aux attaquants. Pendant 1h30, à deux, au lieu d'une dizaine aux entraînements habituels, mes deux fils se dépensent même un peu plus que d'habitude».

Ce qui devrait assurément leur permettre de se changer les idées tout en continuant à jouer au football. «À 8 ans, ils comprennent déjà qu'il faut se protéger d'un virus», reconnaît Sébastien, «mais avec leur maman, elle aussi frontalière chez Post au Luxembourg, on a dû leur imposer quelques règles pour optimiser le télétravail. C'est du jamais vu pour nous et c'est une toute une nouvelle organisation à trouver à quatre à la maison».

Retrouvez tous les entraînements publiés par Sébastien Fararon sur sa chaîne Youtube depuis le début du confinement en raison de la crise du coronavirus.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)