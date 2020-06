Un accord pour 300 millions de doses de vaccin

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca devrait approvisionner l’ensemble des pays membres de l'Union européenne dès qu’un vaccin contre le Covid-19 sera découvert, a indiqué samedi le ministère allemand de la Santé. L’entreprise a signé un accord avec l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas.

Le développement d’un vaccin pourrait être achevé avec succès d'ici la fin de l’année, ont précisé des sources gouvernementales allemandes. Les doses «doivent être distribuées à tous les États membres qui veulent participer, en fonction de la taille de leur population», selon le ministère.

«Pour que les vaccins soient disponibles en grand nombre très rapidement après leur éventuelle approbation cette année ou l’année prochaine, les capacités de production doivent être garanties par contrat dès maintenant», a-t-il fait valoir.

Accès privilégié

La Commission européenne avait défendu vendredi l’idée auprès des pays de l’UE de se regrouper pour garantir un accès privilégié à un futur vaccin. Elle plaidait notamment pour la mise en place de contrats d’achats anticipés.

Au moment où les laboratoires tentent de trouver un vaccin en un temps record - douze à 18 mois, contre plusieurs années en temps normal -, ces avances sur paiement leur permettraient d’investir dans les capacités de production, alors que les essais cliniques sur les humains ne sont pas encore finalisés.

Cet engagement donnerait le droit aux États membres d’acheter un certain nombre de doses à un certain prix une fois le vaccin disponible, en contrepartie du risque pris en matière d’investissements. Les principaux groupes pharmaceutiques sont engagés dans une course pour développer un vaccin contre le coronavirus, qui a jusqu’à présent fait plus de 417 000 morts et infecté plus de 7,4 millions de personnes dans le monde.

(L'essentiel/afp)