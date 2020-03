Le confinement fait perdre du poids à Amel Bent

Le confinement dû au coronavirus a, malgré tout, des côtés positifs. En tous cas pour Amel Bent. Elle a en effet pu affiner sa silhouette depuis qu'elle s'est enfermée dans son appartement avec son mari, Patrick, et leurs deux filles, Sofia, 4 ans et Hana, 2 ans.

Invitée mercredi 25 mars dans une vidéo du «Jarry Show», de l'humoriste Jarry, sur Instagram , la chanteuse de 34 ans a révélé qu'elle avait perdu 7 kilos. «Quand je sortirai du confinement, je vais être dans les défilés de Victoria Secret», a-t-elle plaisanté.

La jurée de «The Voice», sur TF1, a expliqué comment elle réussissait à maigrir, alors que la plupart des gens confinés ont plutôt tendance à grossir. «Je cuisine des trucs très simples avec peu de féculents. J'en fais surtout pour mon mari et mes filles, a-t-elle précisé. Manger plein de légumes et de fruits, profiter du temps pour cuisiner, c'est beaucoup plus sain». Ravi pour elle, Jarry a dit de son côté qu'il avait perdu 3 kilos.

(L'essentiel/lja)