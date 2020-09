Atteinte du Covid, une prof décède en plein cours

???????? | ARGENTINA



Paola de Simone, profesora universitaria de 46 años con coronavirus, murió mientras daba una clase virtual. El viernes 28 de agosto había contado que llevaba cuatro semanas con la enfermedad pic.twitter.com/qUU39tGB1h — Coronavirus NEWS???????? (@CoronavirusNewv) September 4, 2020

Une professeure de Buenos Aires est décédée mardi après une bataille de plusieurs semaines contre le Covid-19. Paola de Simone, 46 ans, était en train de donner un cours d’histoire à une quarantaine d’étudiants via l’application Zoom quand elle a soudainement cessé de faire défiler les diapositives, rapporte le «Washington Post».

Constatant que l’enseignante était en détresse et qu’elle avait du mal à respirer, ses élèves lui ont demandé son adresse afin de lui envoyer une ambulance, mais la quadragénaire n’a pu que répondre: «Je ne peux pas.» Arrivé en urgence, un médecin n’a pu que constater le décès de la quadragénaire.

Quatre semaines de lutte

Enseignante spécialisée dans les sciences politiques et les relations internationales, Paola de Simone travaillait pour l’Universidad Argentina de la Empresa (UADE), écrit Clarin. Le 28 août, elle avait confié sur Twitter qu’elle ne parvenait pas à vaincre le Covid-19. «Cela fait plus de quatre semaines et les symptômes ne disparaissent pas. Mon mari aussi, qui travaille tellement en ce moment, est épuisé (ndlr: il travaille aux urgences d’un hôpital).»

Malgré ces symptômes persistants, Paola avait continué d’enseigner. Les images de son malaise fatal sont devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant l’indignation de l’université et des proches de la défunte, qui ont appelé à respecter sa mémoire. La vidéo a finalement été supprimée. Dans un communiqué, l’UADE a rendu hommage à une «professeure passionnée et dévouée, une excellente professionnelle et une grande personnalité». Paola de Simone laisse derrière elle un mari et une fille.

Paola De Simone en su máxima expresión, me pareció interesante su postura tan relajada para dar una clase que no dude en capturar ese momento. pic.twitter.com/z3QfGGOQAt — Nawel ♛ (@naweljimenez) September 3, 2020

