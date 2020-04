Il s'invite dans un cours en ligne... et se masturbe

D'après les premiers éléments, il n'est même pas un étudiant inscrit à l'Université de Lausanne (Unil). Mais, mardi dernier, un homme s'est connecté au cours en ligne d'un professeur de HEC, en même temps qu'une centaine d'étudiants, et il avait visiblement d'autres intentions que celles de bosser la finance. Comme le relate «24 heures» dans son édition de samedi, l'énergumène a été surpris par plusieurs autres étudiants en train d'utiliser sa main pour une activité bien différente de celle de prendre des notes et à vouloir faire jaillir autre chose que son intelligence. Et la séance de masturbation, bien sûr, s'est faite caméra enclenchée.

Le professeur, lui, ne s'en est pas rendu compte, mais a été averti plus tard par des étudiants. L'université va porter plainte contre celui qui, semble-t-il, n'est même pas inscrit au sein de l'institution. L'Unil se dit «atterrée» par l'incident, tout en rappelant qu'il est isolé parmi les plus de 1 700 cours en ligne qui ont déjà été dispensés depuis la fermeture de l'université. Et, si une plainte sera déposée, la question des sanctions internes de l'université dépendra quant à elle de la conclusion des recherches, à savoir celles qui devront établir si l'homme est ou non immatriculé à l'Unil.

