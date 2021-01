Sortie de quarantaine, l'OMS débute son enquête

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont sortis de quarantaine, jeudi, à Wuhan, prêts à entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d’un an après l’apparition de l’épidémie dans cette ville du centre de la Chine. Après deux semaines enfermés dans un hôtel de la métropole chinoise, une dizaine de membres de l’équipe sont montés à bord d’un autocar qui les a emmenés vers une destination inconnue.

L’enquête, que la Chine a mis plus d’un an à organiser, est d’une extrême sensibilité pour le régime communiste, qui cherche à évacuer toute responsabilité dans le déclenchement de l’épidémie. Alors que le pays est arrivé à enrayer la contagion sur son sol, le virus s’est répandu à la surface du globe, tuant plus de 2,1 millions de personnes.

Le bilan officiel chinois fait état très exactement de 4 636 morts, dont la grande majorité à Wuhan (près de 3 900), ville mise en quarantaine pour 76 jours à partir du 23 janvier 2020. Les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps expliqué que l’épidémie était apparue dans un marché de Wuhan, où étaient vendus vivants des animaux sauvages. Le virus aurait ainsi été transmis de la chauve-souris à une autre espèce animale avant de se communiquer à l’homme.

Hypothèses contre hypothèses

Le marché est fermé depuis plus d’un an et dissimulé derrière une longue palissade bleue. Mais les médias chinois, contrôlés par le Parti communiste au pouvoir, ont progressivement évacué cette théorie pour une autre, non démontrée, selon laquelle le virus aurait pu être importé en Chine, notamment via de la viande congelée.

L’OMS a écarté la thèse d’une contamination via l’alimentation mais de nombreux Chinois semblent à présent convaincus que la pandémie est d’origine américaine. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a lui-même suggéré, sans preuve, l’an dernier, que le virus aurait pu être introduit à Wuhan, fin 2019, par des soldats américains venus participer à une compétition sportive.

Laboratoire de virologie?

Hors de Chine, diverses théories ont également circulé, notamment celle d’une transmission du virus, accidentellement ou non, à partir du laboratoire de virologie de Wuhan, où étaient fabriqués expérimentalement des coronavirus. Le laboratoire comme le gouvernement chinois ont fermement démenti cette hypothèse, évoquée notamment par l’ancien président américain Donald Trump. Pour l’heure, l’OMS se garde bien de trancher.

«Toutes les hypothèses sont sur la table. Il est clairement trop tôt pour parvenir à une conclusion sur l’endroit où est né ce virus, que ce soit en Chine ou hors de Chine», a déclaré la semaine dernière le directeur chargé des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan.

(L'essentiel/AFP)