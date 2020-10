416 infections de plus mercredi, c'est un «record»

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, s'est exprimée face à la presse, mercredi après-midi, pour faire un point sur la situation actuelle et l’évolution des infections au Covid-19. Et la situation continue d'être «alarmante» au Luxembourg avec 416 nouvelles contaminations enregistrées mardi et annoncées ce mercredi. Un niveau jamais atteint depuis le début de l'épidémie. En comparaison, le pays avait enregistré 230 nouvelles contaminations lundi, et 112 dimanche.

«Nous sommes dans une région d'Europe où les chiffres augmentent, il est normal que ce soit le même constat au Luxembourg, a expliqué Paulette Lenert. Mais il ne faut pas se contenter d'observer les chiffres, il faut les nuancer». La politique de tests massifs est une explication et la ministre a rappelé que toute personne, résidents et frontaliers, qui reçoit une invitation dans le cadre du large scale testing, doit jouer le jeu. «Cette stratégie a toujours permis au Luxembourg de garder une longueur d'avance. Identifier les cas très vite permet de tracer efficacement, d'identifier les foyers et de mettre les gens en quarantaine».

«Faites attention à vos contacts, limitez-les»

Reste que l'annonce des 416 nouvelles infections met «une pression importante sur nos services hospitaliers», concède la ministre sur un ton plus grave. Le Luxembourg maintient sa volonté de ne pas radicaliser ses restrictions, néanmoins «je compte sur chacun d'entre vous» a martelé Paulette Lenert à plusieurs reprises. «Le virus est très présent, soyez vigilants. Faites attention à vos contacts, limitez-les, portez le masque même de façon préventive, n'hésitez pas à renoncer à vos sorties si nécessaire».

La moyenne d'âge des patients infectés est de 38,8 ans ces derniers jours. «La proportion de contaminés de 75 ans et plus augmente moins rapidement», a tout de même voulu rassurer la ministre en référence aux plus vulnérables qu'il est primordial de préserver. «La situation n'est pas critique mais il faut rester vigilant», a conclu la ministre comme elle l'avait déjà indiqué une semaine plus tôt. Mais le constat est loin de s'être arrangé.

Suivez son intervention en direct:

(L'essentiel/Nicolas Chauty)