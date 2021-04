Faudra-​​t-​​il un passeport vaccinal au Luxembourg?

Une récente étude de l'Institut Pasteur indiquait qu'au moins 90% des adultes devraient être vaccinés contre le Covid-19 pour bénéficier de l'immunité collective et permettre un retour à une vie normale. Lors de son point presse de ce vendredi, le Premier ministre Xavier Bettel a largement insisté sur la nécessité de vacciner le plus possible.

Interrogé sur la méfiance de certaines personnes concernant les vaccins, le chef du gouvernement a rappelé à juste titre les bonnes dispositions de la population luxembourgeoise en la matière. «Les refus sont très peu nombreux et l'acceptation est grande par rapport à l'étranger», a répondu Xavier Bettel.

Le Luxembourg pour un certificat de vaccination

Reste que la vaccination n'a pour l'instant concerné que des personnes à risques et des résidents relativement âgés. Convaincre les populations plus jeunes constitue un défi autrement plus complexe, alors que le Luxembourg demeure attaché à la liberté de se faire vacciner ou non. Faudra-t-il mettre en place un passeport vaccinal pour inciter chacun à franchir le pas?

«Les entretiens se poursuivent à Bruxelles. Le Luxembourg n'est pas opposé à un certificat de vaccination, qui constitue une bonne alternative sans priver de droits ceux qui ne sont pas vaccinés», a argumenté le Premier ministre, qui ne se voile pas non plus la face sur le cas particulier du Grand-Duché. Pays au cœur de l'Europe, le Luxembourg ne pourra pas faire figure de «bulle sanitaire», même si une très large partie de la population résidente se fait vacciner.

«Fermer les frontières est exclu», a rappelé Xavier Bettel qui a ouvert la voie à une vaccination des frontaliers tout en rappelant que «la mission sanitaire du gouvernement concerne d'abord le Luxembourg». Le Premier ministre se dit «convaincu que ses collègues belge, français et allemand vont tout faire pour contrôler la situation chez eux». L'immunité collective au Grand-Duché passera aussi par là...

(Thomas Holzer/L'essentiel)