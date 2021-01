Un club privé vaccine ses membres à Dubaï

C'est le quotidien britannique The Daily Telegraph qui a évoqué ce voyage, récemment, dans ses pages. Un club privé basé à Londres, le «Knightsbridge Circle», permet à ses richissimes membres, de partir quelques semaines à Dubaï, pour être vaccinés contre le Covid-19.

Le prix d'un tel trip aux Émirats arabes unis? Un peu moins de 45 000 euros. À ce prix-là, outre la vaccination contre le Covid-19, les membres du Knightsbridge Circle voyageront en première classe avec la compagnie Emirates et disposeront sur place d'un appartement avec vue sur Jumeirah Beach.

«Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir offrir ce vaccin à nos membres», a indiqué Stuart McNeil, fondateur de ce club privé en 2012. «Nous sommes les premiers à proposer cette luxueuse formule de voyage avec vaccin à la clé». Outre Dubaï, l'Inde et même des cliniques situées au Maroc pourraient potentiellement accueillir les personnes intéressées par ce service, d'ici peu.

