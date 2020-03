Des aides fiscales prévues pour les entreprises

La pandémie actuelle du coronavirus touche tous les secteurs de l’économie, s’attaquant d’abord aux acteurs les plus fragiles. Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien aux entreprises touchées, pour tenter de limiter les effets d’une crise qui s’annonce plus dévastatrice que celle de 2008/2009. D'abord, les entreprises, tout comme les particuliers, ont obtenu un délai supplémentaire pour remplir la déclaration d’impôt: la date butoir est fixée au 30 juin, au lieu du 30 mars.

Les entreprises et les indépendants qui rencontrent des problèmes de trésorerie en raison du Covid-19 peuvent demander à annuler purement et simplement les avances en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial pour les deux premiers trimestres de 2020. Cela concerne les personnes «exerçant une activité générant un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale», détaille le gouvernement.

Aucune enveloppe globale

Ces mêmes acteurs économiques peuvent bénéficier d’un délai de quatre mois pour régler les différents impôts qui étaient censés être payés après le 29 février, sans risquer de pénalités. Les demandes seront automatiquement acceptées, précise le ministère de l’Économie, qui annonce aussi un remboursement dans la semaine des soldes créditeurs de TVA inférieurs à 10 000 euros.

Aucune enveloppe globale n’a pour le moment été prévue par le gouvernement pour faire face à la crise. «C’est pour le moment impossible à définir, cela dépendra notamment de la durée de la crise», indique Tom Theves, premier conseiller au ministère de l’Économie. Le chômage partiel et le chômage technique sont financés par le fonds pour l’emploi, doté cette année d’une ligne de crédit non limitative de 720 millions d’euros, assurée par les impôts des personnes et des collectivités. Les politiques financières du Luxembourg sont «suffisamment saines pour amortir l’impact du choc économique», rassure le ministère de l’Économie.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)