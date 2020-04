Et dire qu'il va faire (très) beau ces prochains jours

C'est assurément un crève-cœur. Comme ces lundis ordinaires où le soleil brille derrière la fenêtre, au bureau, après un week-end pluvieux. Effectivement MeteoLux nous annonce un dimanche printanier et un début de semaine tout aussi clément dans le ciel du Grand-Duché. Un joli soleil et des températures bien douces, de 17 à 20 degrés. Mais il faudra se contenter du jardin ou du balcon pour ceux qui ont la chance d'en disposer. La tentation doit être moins forte que l'enjeu essentiel du respect du confinement.

Et la police grand-ducale le rappelle d'ailleurs très clairement dans un communiqué, vendredi après-midi. Restez chez vous même s'il fait beau, «dans l'intérêt du bien-être de la population et afin d'endiguer la propagation du coronavirus». Et pour s'en assurer, les forces de l'ordre promettent «des contrôles ciblés dans tout le pays ce week-end». Seront visées les zones piétonnes, les lieux publics, les transports.

145 euros d'amende!

«Les rassemblements de personnes dans des lieux privés sont également interdits, sauf si ces personnes vivent ensemble», rappelle la police. Oubliez donc le barbecue et l'apéro entre amis. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises déjà depuis le début du confinement au Luxembourg, une amende de 145 euros est infligée à celles et ceux qui ne respectent pas la règle sans pouvoir justifier leur déplacement essentiel.

Idem pour les commerces, les terrasses en particulier, qui s'exposeraient à une amende administrative pouvant atteindre 4 000 euros. Des contrôles routiers seront également organisés.

Rappelons que les parcs sont fermés à travers le pays, et même les plages du lac de la Haute-Sûre.

(nc/L'essentiel)