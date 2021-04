La Grèce prépare des îles «Covid-​​free» pour cet été

Baptisé par les autorités «Opération Liberté», le programme de vaccination contre le Covid-19 à travers la Grèce «se poursuit d’une façon exemplaire sur les îles», se félicite Anargyros Mariolis, médecin sur la petite île d’Elafonisos, connue pour ses plages de sable blanc en mer Égée. «Notre but est de créer un mur d’immunité pour retourner le plus tôt possible à la normalité», insiste-t-il.

La maire d’Elafonisos, Efi Liarou, assure que «70% de la population de l’île sera vaccinée d’ici à la mi-mai, ce qui constitue une sorte de bouclier pour les habitants». «C’est une étape très importante qui garantit l’ouverture de la saison touristique et envoie un message d’optimisme», souligne-t-elle, en se félicitant de l’identité «Covid-free» de son île d’une superficie de 18 km2. L’urgence est comparable dans les autres îles de la mer Égée, ainsi qu’en mer Ionienne (ouest).

Pour préparer la saison touristique, dont dépend son économie, la Grèce a commencé début avril à ouvrir progressivement les commerces non essentiels et les écoles avant la date prévue, le 3 mai, pour les terrasses de cafés et de restaurants. Les visiteurs devront disposer d’un certificat de vaccination ou d’un un test négatif de dépistage du coronavirus de moins de 72 heures. «L’identité Covid-free va rassurer les touristes après toute cette période de confinement», dit Chryssoula Kataga, 43 ans, propriétaire d’un restaurant sur le port d’Elafonisos.

(L'essentiel/afp/pga)