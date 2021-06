La variant Delta, une menace pour l'Euro 2020?

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé vendredi à la vigilance dans l’organisation des matchs de l’Euro de football face à la montée actuelle du très contagieux variant Delta du nouveau coronavirus. «Je pense qu’il est important que nous continuions à être très vigilants et cela vaut en particulier pour les grandes manifestations», a estimé la chancelière lors d’une conférence de presse avant un dîner de travail à Berlin avec le chef de l’État français.

Fan-zone fermée à Moscou



Le maire de Moscou a annoncé vendredi l’annulation des évènements de divertissements de plus de 1 000 personnes, entraînant la fermeture de la fan-zone de l’Euro de foot au complexe olympique de Loujniki. La capitale russe est confrontée à une flambée record du Covid-19 due au variant Delta du coronavirus. «89,3% des malades sont infectés par un coronavirus qui a muté, dit Delta, le variant indien. Et il est plus agressif, se répand plus vite», a affirmé Sergueï Sobianine.

«C’est bien par exemple qu’à Munich il y ait 14 000 fans qui puissent se retrouver, bien sûr», comme ce fut le cas lors de la rencontre entre l’Allemagne et la France, a-t-elle poursuivi. «Mais quand je vois des stades remplis dans d’autres pays d’Europe, je suis un petit peu sceptique et je me demande si c’est la bonne réponse à la situation actuelle», a-t-elle critiqué, dans une référence évidente à la Hongrie, seul pays organisateur de la compétition qui n’impose aucune jauge dans son stade pour cet Euro.

«Situation de grande vigilance»

«Nous ne pouvons pas faire comme si l’épidémie de Corona était passée», a-t-elle insisté, évoquant la situation à Lisbonne qui a dû rétablir des mesures de restriction face à une résurgence des infections. Interrogé sur les risques éventuels liés aux demi-finale et finale qui seront jouées à Wembley en Grande-Bretagne où le variant Delta a causé la aussi une remontée des infections, Emmanuel Macron a promis une «situation de grande vigilance».

«Tous nos joueurs et nos équipes sont, comme vous le savez dans des bulles sanitaires, c’est-à-dire qu’ils ont été isolés donc pour ce qui est de nos équipes les précautions sont prises, la question qui reste posée ici pour la finale va évidemment être pour les supporters et l’encadrement», a-t-il souligné.

Matches délocalisés?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré pour sa part que sa priorité était «la santé publique», davantage que le maintien des demi-finales et de la finale, alors que des sources ont confirmé à l’AFP que l’UEFA envisageait de déplacer ces matches à Budapest. «Nous serons évidemment en lien avec eux pour que les conditions soient les meilleures», a ajouté Emmanuel Macron, alors que l’équipe de France est un grand favori du tournoi.

À cet égard, il a confié avoir «échangé» avec la chancelière après la victoire des Bleus contre l’équipe d’Allemagne (1-0) mardi. «Certes la France a battu la Mannschaft dans ce premier match de poule mais c’est une équipe que nous respectons profondément et nous avons suffisamment perdu de matches pour rester humbles et concentrés en ce début de compétition», a-t-il dit.

(L'essentiel/AFP)