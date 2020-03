Julia Paredes est au bout du rouleau. Dans le cadre du confinement en France, imposé le 17 mars 2020 à cause de l'épidémie, la starlette de téléréalité et son ex, Maxime Parisi, se sont réunis dans le même appartement pour le bien de leur petite Luna, 3 ans. Mais cette cohabitation est devenue un enfer pour la jeune maman et sa fille. «Ce confinement n'est vraiment pas cool pour le moment. Vivement qu'il parte parce que là on n'en peut plus. On aimerait toutes les deux qu'il rentre chez lui, mais il ne veut pas. C'est très compliqué pour nous, vraiment», s'est plainte Julia sur Snapchat, lundi.

Comme si cela ne suffisait pas, Luna est malade depuis quelques jours. Au lendemain de son coup de gueule, la jeune maman l'a donc emmenée chez le pédiatre pour savoir si elle était atteinte du coronavirus. Dans la salle d'attente, l'ex-candidate des «Anges 7» en a profité pour répondre à ceux qui la trouvent trop dure avec son ex-copain. «Croyez-moi, à la maison on vit un véritable enfer! Et arrêtez avec vos «tu n'as pas honte de dénigrer le père de ta fille», vous ne savez même pas le quart!» s'est justifiée la Française de 30 ans qui a vécu deux ruptures dans sa relation avec Maxime, l'une en 2018 et l'autre un an plus tard.

Avant de débarquer chez son ancienne compagne, le champion de bodybuilding s'était exprimé sur Instagram à ce sujet. «Je vais retrouver ma Louve. Julia et moi avons décidé de rester soudés et de nous réunir pour ce confinement. Le président a bien raison c'est la guerre! Enfermé quinze jours avec mon ex, ça promet!» Il ne croyait pas si bien dire...

(L'essentiel/lja)