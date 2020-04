Le Covid-​​19 a tué plus d'un New-​​Yorkais sur mille

Les États-Unis sont devenus ce week-end le pays du monde le plus endeuillé, devant l'Italie (plus de 21 000 morts), l'Espagne (plus de 18 000) et la France (plus de 15 700), qui ont toutefois des populations bien moins importantes. L'Amérique compte également depuis fin mars le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, et a franchi lundi la barre des 600 000 contaminations diagnostiquées.

Environ 3 millions de tests ont été effectués dans le pays. «À travers les ténèbres, nous pouvons apercevoir des rayons de lumière», a déclaré mardi le président Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie. Les prévisions du nombre de morts aux États-Unis, selon le modèle le plus cité (IHME), qui prend en compte la façon dont l'épidémie a évolué en Chine et en Europe, se situent pour la première vague autour de 70 000 décès.

Terrible bilan à New York

L'épicentre de l'épidémie américaine se situe toujours à New York, où un ralentissement se confirme toutefois, avec des admissions hospitalières en baisse. La ville de New York a répertorié 3 778 décès «probables» du coronavirus, qui s'ajoutent aux 6 589 cas confirmés, pour un bilan total de 10 367 morts, selon des chiffres publiés mardi.

Les décès «probables» concernent des personnes n'ayant jamais été testées positives au virus mais dont l'acte de décès mentionne, comme cause de la mort, «Covid-19 ou un équivalent», selon la définition publiée par les services sanitaires de la ville. Cela signifie qu'en considérant ces décès comme liés au coronavirus, plus d'un New-yorkais sur mille est désormais décédé des suites de la maladie depuis l'arrivée de la pandémie dans la région.

Les hôpitaux débordent: des camions font office de morgue

Avec 10 367 morts, la seule ville de New York compte plus de décès liés à la maladie que la plupart des pays du monde à l'exception de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni et, en toute logique, des États-Unis.

La semaine dernière, le maire de New York Bill de Blasio avait reconnu que le bilan officiel sous-estimait probablement l'ampleur du phénomène. L'écart était dû, avait-il expliqué, au fait que beaucoup de gens décédés chez eux n'étaient pas comptabilisés comme morts des suites du coronavirus même s'ils étaient probablement bien atteints.

(L'essentiel/afp)