La vidéo d'un hôpital fait pleurer Jürgen Klopp

Entraîneur très populaire pour ses qualités humaines, Jürgen Klopp s'est toujours considéré comme un homme du peuple, sensible aux enjeux sociétaux. Dans une interview accordée au site de Liverpool, l'Allemand avoue être touché par la situation actuelle et a rendu hommage au personnel de santé, débordé par le nombre de patients qui afflue dans les hôpitaux. «Mon anglais n'est pas assez bon pour dire à quel point j'admire ces gens. C'est extraordinaire, c'est grand.»

Klopp raconte ainsi un moment, survenu jeudi, qui l'a profondément ému: «On m'a envoyé une vidéo de personnes à l'hôpital, placées à côté de l'endroit pour les soins intensifs. Et quand ils ont commencé à chanter «You'll never walk alone», je me suis immédiatement mis à pleurer.»

Avant de poursuivre: «Cela montre beaucoup de choses. Non seulement ces gens travaillent mais ils ont en plus une excellente mentalité. Ils ont l'habitude d'aider les autres, jour et nuit. Ils se lèvent tôt, ne se plaignent pas. Ils se mettent en danger car ils soignent des personnes malades, ou sérieusement handicapées. Je ne peux pas être plus admiratif. Vraiment.»

'We all have to work together and play our part' ?Jürgen Klopp provides an insight into training, his message to the fans, the squad's 'lively' WhatsApp group, his admiration for essential workers and much more...Full 20min video interview ?– Liverpool FC (@LFC) March 27, 2020

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA#NHSHeroespic.twitter.com/VJlA4WrsXO– Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

(L'essentiel/Sport-Center)