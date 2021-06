Covid et 63 jours de coma, Fabrice n'est plus le même

Un petit pavillon de Crusnes, côté français, à quelques kilomètres d'Esch-sur-Alzette, sous un magnifique soleil de juin. Le cadre est bucolique, difficile de percevoir le drame qui a failli se jouer ici. Fabrice Eusani ouvre la porte. Sous son masque on devine un sourire. L'homme est un miraculé, les médecins du Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), à Esch-sur-Alzette, l'ont dit. Ils avaient même préparé ses proches au pire il y a quelques mois à peine. Et dans le petit couloir de la maison, ses difficultés à marcher le trahissent un peu, l'effort est compliqué. Il s'assoit et raconte.

À 52 ans, ce frontalier chauffeur de bus chez Sales-Lentz, sportif, sans antécédents médicaux, a vu sa vie basculer en novembre 2020 à cause du Covid. Lui pense l'avoir contracté aux urgences d'un hôpital français, où il patientait pour un problème de vertiges. «C'était un mardi et après ça je ne suis pas sorti de chez moi. Une semaine plus tard, j'ai commencé à tousser et faire de la fièvre», confie-t-il. Peu importe finalement. Solide, il est sûr que ça va passer, prend des Efferalgan. Mais son état se dégrade encore le week-end suivant. Il devient de plus en plus essoufflé, l'inquiétude monte, le lundi il se présente au CHEM.

«Très brutalement je n'arrivais plus à respirer»

«Première radio des poumons, j'avais des tâches partout, développé des thromboses et une embolie pulmonaire...». Le Covid se fait de la place dans le corps de Fabrice sous contrôle en réanimation. La première nuit se passe bien mais le lendemain, en quelques secondes, c'est la bascule. «J'étais en train de discuter avec les médecins et très brutalement je n'arrivais plus à respirer, j'étouffais. J'ai vu un branle-bas de combat de médecins, j'ai été plongé dans le noir pour être intubé». On est alors le 10 novembre 2020, le quinquagénaire français ne se réveillera que le 15 janvier suivant.

Peu avant Noël, les médecins indiquent qu'il faudrait «un miracle» pour qu'il s'en sorte. L'enfer pour l'entourage. 63 jours de coma, aucun patient n'a été pris en charge aussi longtemps dans ces conditions au CHEM en 2020 et en 2021 jusqu'ici. De ce «record», Fabrice Eusani ne retient lui que des cauchemars «bizarres, confus». Son corps dort, il ne ressent rien, mais son cerveau perçoit la souffrance. Quand il ouvre les yeux le 15 janvier, il pense avoir «dormi une bonne nuit».

«Vous vous réveillez mais vous n'êtes plus le même homme»

Mais alors que le soulagement envahit sa famille et le corps médical à son réveil, c'est le début pour lui d'une autre descente aux enfers. Un paradoxe qui remplit ses yeux de larmes. On lui raconte, on lui fait prendre conscience qu'il revient de loin et c'est une claque psychologique. «J'ai commencé à avoir peur de tout, de retomber malade, de la moindre sonnette. Ma sensibilité était décuplée. Je voyais un oiseau se poser sur la fenêtre, je commençais à pleurer... Vous vous réveillez mais vous n'êtes plus le même homme, vous bougez à peine la tête et les mains. Pourquoi ça ne bouge pas? Tout est altéré».

Une fragilité émotionnelle peut-être plus dure encore à vivre que les bouleversements physiques. «Quand je dors, j'oublie, mais le matin c'est le retour à la réalité. Je ne suis plus le même et ça me fait mal», explique l'homme qui n'est rentré chez lui que le 28 mai après un séjour au Rehazenter. Aujourd'hui, il est suivi psychologiquement et profite de trois demi-journées de rééducation par semaine. Il souffre de neuropathie sévère aux deux pieds, d'une perte de sensibilité dans les doigts de la main et n'est qu'à 65% de ses facultés pulmonaires.

En arrêt de travail, ce passionné d'accordéon n'a qu'un souhait, redevenir au maximum celui qu'il était. Ne plus s'arrêter quatre fois pour rejoindre le premier étage de sa maison. «Je n'avais aucune prédisposition pour faire une forme sévère, j'ai envie de sensibiliser», dit-il, en ayant un mot touchant pour l'ensemble des soignants qui lui ont sauvé la vie. Citant même un par un le prénom de tous ces héros de l'ombre que le destin a mis sur sa route.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)