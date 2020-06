Leurs proches ont été enterrés à Milan par erreur

Cent vingt-huit croix blanches en plastique sont alignées les unes à côté des autres. Y figurent simplement un numéro ainsi qu’un nom et prénom. Dans le cimetière principal de Milan (Lombardie), une section est réservée aux victimes du coronavirus dont les corps n’ont pas été réclamés. Il s’agit du Campo 87, théâtre d’un arrivage incessant de cercueils au plus fort de la crise sanitaire. Certaines de ces personnes sont décédées dans des maisons de retraite, d’autres étaient seules chez elles.

Il s’avère cependant que le Campo 87 abrite également les tombes de victimes du Covid-19 qui avaient une famille, et qui ont été enterrées là par erreur, écrit The Guardian. Aujourd’hui, leurs proches se battent pour récupérer leur dépouille afin de leur offrir un enterrement digne de ce nom. Or, la loi italienne impose une attente de deux ans avant de pouvoir procéder à l’exhumation des restes d’une personne ayant souffert d’une maladie infectieuse.

Un délai réduit à cinq jours

«Pendant le pic, cela a été très intense et chaotique, et certaines erreurs ont pu être commises. Mais maintenant que la situation s’est améliorée, les familles devraient avoir le droit de réclamer les corps de leurs proches», estime Walter Marini, avocat représentant la famille de Vittorio Domeniconi, mort à 90 ans. L’ex-policier s’est éteint le 5 mars à Milan, quelques jours avant que le pays entier ne soit paralysé.

En temps normal, sa famille aurait eu 30 jours pour réclamer son corps et organiser l’enterrement. Mais le 13 mars, le maire de la ville a introduit une mesure réduisant ce délai à cinq jours. Giuseppe Sala a pris cette décision en raison de l’augmentation soudaine des décès, de la surcharge dans les morgues et de l’obligation d’enterrer rapidement les victimes de maladies infectieuses.

«Ils ont appelé un peu partout»

Informés du décès de Vittorio, sa femme et ses deux enfants ont laissé leurs coordonnées à la morgue de l’hôpital. Mais tous trois ayant également contracté le Covid-19, ce n’est que le 20 mars qu’ils ont pris contact avec la morgue municipale de Milan pour prendre des dispositions en vue de son incinération. C’est à ce moment-là qu’ils ont découvert que le corps de Vittorio était sur le point d’être enterré au Campo 87.

«Ils ont appelé un peu partout pour essayer de tout arrêter, mais on leur a dit que ce n’était pas possible car le processus était déjà avancé», explique Me Marini. Selon le Corriere della Sera, au moins trois autres familles ont subi le même sort. La pression qui régnait dans les hôpitaux, combinée au fait que des parents tombaient malades ou étaient coincés à l’extérieur de Milan, a contribué à ces erreurs.

«Les hôpitaux ont essayé de retrouver des proches, mais le personnel n’a peut-être pas eu le temps de passer 100 appels», explique Roberta Rocco, conseillère municipale. Le coût des inhumations à Campo 87 a été pris en charge par les autorités milanaises. En cas d’exhumation, la Ville paiera également la facture. Une cellule a été mise en place pour aider les familles ayant des proches enterrés à Campo 87, mais la possibilité de récupérer les corps avant deux ans reste mince.

