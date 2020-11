La police grand-​​ducale traque les fêtes illégales

La police grand-ducale a annoncé qu'elle allait renforcer les contrôles, parallèlement aux mesures prises par le gouvernement pour contenir la pandémie de coronavirus. Davantage de patrouilles de nuit sont prévues, a notamment déclaré Philippe Schrantz, directeur général de la police, à l'agence de presse allemande DPA. L'accent sera mis sur le respect des heures du couvre-feu et des réglementations dans le secteur de la gastronomie, ainsi que sur les fêtes illégales.

Cette annonce intervient alors que le nombre de nouvelles infections est en nette progression au Luxembourg et que le nombre de cas non signalés serait quatre fois plus élevé. «C'est une situation difficile pour nous tous», a déclaré le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel.

«Empêcher un nouveau confinement»

Depuis vendredi, un couvre-feu général entre 23 heures et 6 heures est en vigueur, ainsi qu'une obligation plus stricte de porter des masques. Elle s'applique en particulier lorsque plus de quatre personnes se rencontrent. Au restaurant, seules quatre convives sont autorisées à s'asseoir à chaque table. À la maison, quatre invités au maximum sont tolérés.

«Nous voulons faire tout notre possible pour empêcher un nouveau confinement», a déclaré Xavier Bettel. Mercredi prochain sera un «moment de vérité» pour vérifier si les nouvelles restrictions et les nouveaux appels ont eu un effet. Au Luxembourg, la règle des quatre personnes aurait un impact plus important sur les contacts sociaux qu'en Allemagne, selon Paul Wilmes, porte-parole adjoint de la task force Covid-19 au Luxembourg.

Le Grand-Duché est-il déjà confronté à une troisième vague? «En termes de nombre de cas, elle est certainement plus grave que la première», a indiqué Paul Wilmes. Au printemps, il y avait environ 250 nouvelles infections par jour. Aujourd'hui, certains jours, ce nombre dépasse les 800 cas.

(aub/L'essentiel/dpa)