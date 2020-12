Le père Noël atteint du Covid scandalise les Britanniques

C'est certainement une des vidéos les plus commentées du moment, au Royaume-Uni. Intitulée «the Gift» (NDLR: «le Cadeau») et mise en ligne sur YouTube, elle a été créée à l'initiative de NHS Charities Together, un organisme qui collecte des fonds à destination d'associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. On y voit un vieil homme à la barbe blanche, manifestement très malade, être pris en charge par le service urgence d'un hôpital du NHS.

Si elle était censée faire de la prévention, cette vidéo a au contraire suscité la controverse au Royaume-Uni, où de nombreux parents la considèrent «traumatisante» pour les jeunes enfants, qui reconnaissent dans l'acteur mis en scène le visage du père Noël. Certains d'entre eux n'ont d'ailleurs pas hésité à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux.

«Ce n'était pas le public visé par cette publicité»

«L’obsession du covid-19 devient de plus en plus affolante, a ainsi écrit un internaute. Au Royaume-Uni, une publicité de Noël de la NHS montre des médecins se démener pour maintenir le père Noël en vie. Non contents d'avoir terrifié les adultes, ils veulent maintenant traumatiser les jeunes enfants avec cette maladie alarmiste».

Des réactions qui ont conduit la NHS à s'excuser pour le trouble occasionné. «Nous sommes désolés pour les parents des jeunes enfants qui ont été bouleversés en regardant cette vidéo et pour les jeunes enfants eux-mêmes, ce n’était pas le public visé par cette publicité», a indiqué l'organisme.

This COVID 19 obsession is getting more twisted by the day. In the UK the NHS charity Christmas advert, shows medics battling to save Santa's life. Not happy terrifying adults they now want to traumatise young children with this sick scaremongering. pic.twitter.com/PP0FxbNppD