Il a relevé un défi fou pour faire la guerre au virus

L'épidémie de coronavirus est toujours une réalité au Luxembourg. Le virus circule, de nouveaux cas sont détectés chaque jour et un nouveau centre de consultation est même prêt à faire face à une dégradation de la situation au Kirchberg. Le ministère de la Santé n'exclut pas, non plus, de réactiver un ou plusieurs centres de soins avancés en soutien aux hôpitaux, comme ce fut le cas au printemps et au plus fort de la crise sanitaire. Voilà pour le scénario «catastrophe».

Justement, L'essentiel a eu l'opportunité de rencontrer Fabien Zuili, qui dirige au Luxembourg plusieurs sociétés de digitalisation rayonnant à l'international. L'homme s'est vu proposer un challenge inattendu il y a quelques mois. Plus qu'un challenge même, une aventure de vie. Le vendredi 20 mars 2020, «à 22h», il reçoit un appel du docteur Pierre Hertz, qu'il connaît personnellement. Ce dernier met sur pied quatre centres de soins avancés pour soulager les hôpitaux face à l'épidémie de coronavirus, et propose à M. Zuili de prendre les commandes de celui prévu à Luxexpo The Box.

On l'a dit, Fabien Zuili travaille à mille lieues du domaine médical, mais il le confie: «Impossible de dire non». Il prend alors le temps, quelques instants, pour obtenir l'accord de son épouse et celui de son associé, Mauro. Et c'était parti pour... onze semaines! «Il fallait quelqu'un avec une expérience d'organisation et de management», explique M. Zuili à L'essentiel, rappelant tout de même une expérience militaire passée.

Une présence sur place, au départ, «de 7h à 23h, sept jours sur sept»

Le lendemain, le 21 mars à 8h, le voilà au ministère de la Santé pour les premières consignes et réglages logistiques. De l'expérience, il retient déjà le «charisme incroyable» de la ministre Paulette Lenert. «Mon rôle était au départ de mettre en place le centre, ses procédures, son organisation, confie-t-il. Le 22 mars, à 7h j'étais à Luxexpo, 40 militaires m'y attendaient ainsi que le CGDIS, la police et un grand hall vide devant nous. Le soir, à 23h, tout était opérationnel».

En un peu plus de deux mois, il aura piloté «500 bénévoles et volontaires». Avec deux briefings quotidiens et une présence sur place, au départ, «de 7h à 23h, sept jours sur sept». «On va dire que l'expérience militaire mêlée à ma fonction de chef d'entreprise m'ont permis de gérer chaque situation», et notamment «le stress permanent qu'un bénévole tombe malade». Ce n'est pas arrivé. Il y a eu ce jour, aussi, où des écoliers de Bridel ont transmis des dessins et des lettres de soutien qui ont trouvé place dans la zone de pause. «J'ai vu des infirmières avec les larmes aux yeux».

Le centre de soins avancés de Luxexpo The Box a progressivement réduit puis cessé son activité «hospitalière» mi-juin avec le recul, à l'époque, de l'épidémie. Fabien Zuili est retourné à sa vie de chef d'entreprise informatique, plus normale, dans le civil, avec «un sentiment du devoir accompli et un soulagement». Il évoque aujourd'hui son «drôle de printemps». «Fier d'avoir été choisi», il n'exclut pas de remettre ça si on lui proposait à nouveau et si, malheureusement, le rebond de l'épidémie le nécessitait.

