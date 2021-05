La vidéo controversée d'un pompier antivaccin

Un pompier lyonnais a suscité la controverse en effectuant un parallèle entre les vaccins anti-Covid et une soi-disant augmentation des AVC, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Le professionnel se filme après avoir transporté à l'hôpital une patiente probablement victime d'un accident vasculaire cérébral.

«Je trouve que ça fait quelque temps que je fais des interventions pour suspicion d'AVC chez des personnes qui ont été vaccinées», indique-t-il, relayant ensuite une conversation avec le personnel soignant: «Ça va peut-être paraître complotiste, mais existe-t-il un lien avec le vaccin? Elle m'a répondu par l'affirmative: "Complètement, on en a de plus en plus, c'est dans les 15 jours qui suivent la vaccination. On alerte tout le monde, mais il n'y a rien qui remonte"», explique le pompier, qui se montre très ému dans la séquence.

Aucune hausse des AVC constatée

Des propos qui ont entraîné de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, les antivaccins et la fachosphère y voyant une nouvelle occasion de décrier la campagne de vaccination anti-Covid. Sauf que les propos tenus par le jeune homme sont faux. Interrogé par France Info, l'hôpital concerné a indiqué qu'aucune hausse des AVC n'avait été constatée depuis que les vaccins sont administrés.

Qui plus est, la parole de ce pompier est tout sauf neutre. Conseiller municipal à à Saint-Symphorien-sur-Coise, une commune du Rhône, l'homme s'est à plusieurs fois fait remarquer pour son aversion pour les vaccins. Il avait d'ailleurs fait part de «ses doutes» sur la vaccination lors d'une séance du conseil municipal. Sur ses réseaux sociaux, ses points de vue très tranchés ne laissent que très peu de place au doute. Il a même lancé une pétition contre le pass sanitaire.

Le effets secondaires graves sont extrêmement rares, aussi bien pour les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson que pour les vaccins ARN messager (Pfizer, Moderna). Les centres de pharmacovigilance et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) n'ont constaté aucun lien entre les AVC et les vaccins anti-Covid.

(th/L'essentiel)