Les Beckham ont «paniqué» quand ils ont été infectés

«Victoria était pétrifiée de savoir qu’elle et David avaient pu contaminer beaucoup de gens et elle a tout fait pour minimiser les risques par la suite. En plus d’être clouée au lit, elle était paniquée. Ils ont traversé des semaines difficiles.» Tels sont les propos rapportés d’un proche du couple Beckham à Page Six. Les deux Britanniques auraient contracté le coronavirus durant le début de l’épidémie, en mars 2020, lors d’un voyage aux USA. Ils se trouvaient alors à Miami pour assister à un match du nouveau club du footballeur.

David et sa femme sont ensuite retournés en Angleterre pour célébrer les 21 ans de leur fils aîné, Brooklyn, le 6 mars. Une fête grandiose avait été organisée pour son anniversaire, avec plusieurs stars invitées telles que les ex-Spice Girls, Geri Halliwell et Emma Bunton. Le confinement n’étant pas encore de rigueur, le sportif de 45 ans et la styliste de 46 ans s’étaient bien amusés avec leurs proches.

Cloîtrés chez eux tout le temps du confinement

Or, c’est en rentrant dans leur manoir situé dans la campagne anglaise que leur état de santé se serait dégradé. «David a commencé à se sentir malade et Victoria a eu mal à la gorge et de la fièvre, raconte une source. Au même moment, plusieurs membres de leur équipe comprenant chauffeurs, gardes du corps et assistants se sont aussi sentis malades».

Victoria aurait alors «vraiment paniqué» et mis toute sa famille en quarantaine de manière très stricte pendant plus de deux semaines. Une fois rétablis, David et Victoria seraient restés cloîtrés chez eux tout le temps du confinement. Ils se seraient ensuite fait tester avant de partir en Grèce et en Italie cet été, afin d’être sûrs de pouvoir voyager sans danger. Le couple aurait aussi annulé la fête prévue pour les 18 ans de son garçon, Romeo, afin de ne pas revivre la même situation. Pour le moment, les deux Britanniques ne se sont pas exprimés à ce sujet.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)