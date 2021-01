La colchicine, traitement efficace ou faux espoir?

Selon une étude clinique, baptisée Colcorona et menée par l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), la colchicine – un médicament anti-inflammatoire utilisé notamment dans le traitement et la prévention des crises de goutte, dans les péricardites ou les fièvres méditerranéennes familiales – serait efficace pour traiter le Covid-19 et réduire les risques de complications liées à la maladie.

Appel à la prudence

La Société française de pharmacologie et de thérapeutique précise que «27 études dans le monde testant l'efficacité de la colchicine» sont en cours. Deux seulement ont déjà été publiées – une étude menée en Colombie, et une autre en Grèce. «En l’état actuel des connaissances, l’efficacité de la colchicine dans la prévention ou le traitement des infections au Covid-19 n’a pas été démontrée».

Dans un communiqué publié samedi sur son site Internet, l’ICM affirme ainsi qu’elle pourrait être «le premier médicament oral au monde qui pourrait traiter les patients en phase pré-hospitalière». Des scientifiques extérieurs à l’étude demandent toutefois à pouvoir examiner ces données avant de l’approuver, aucune prépublication n’ayant permis de juger de leur pertinence et de leur exactitude.

Que dit l’étude québécoise?

Les résultats de l’étude ont «démontré que la colchicine a réduit de 21% le risque de décès ou d’hospitalisations chez les patients atteints de Covid-19 comparativement au placebo», souligne l’ICM, qui a mené une étude sur 4 488 patients.

Chez 4 159 de ces patients – dont le diagnostic de Covid-19 a été prouvé par un test naso-pharyngé (PCR) – la colchicine a «entraîné des réductions des hospitalisations de 25%, du besoin de ventilation mécanique de 50%, et des décès de 44%», fait valoir l’institut. Et de conclure: «Traiter les patients à risque de complications avec la colchicine dès la confirmation du diagnostic de Covid-19 par PCR permet de réduire leur risque de développer une forme grave de la maladie» et, donc, de «diminuer le nombre d’hospitalisations».

Quelles sont ses limites?

On se souvient que, il y a quelques mois, l’hydroxychloroquine avait été présentée, notamment par le professeur Didier Raoult, comme un remède miracle, afin de lutter contre les formes graves du coronavirus. Des études menées plus tard avaient relevé que l'hydroxychloroquine n'avait aucun bénéfice contre le Covid-19. La seule étude québécoise ne semble donc pas suffisante pour juger de l’efficacité de la colchicine.

Les informations ayant par ailleurs été transmises uniquement par communiqué de presse, aucun chiffre ni information sur les personnes testées n’ont été données. Les scientifiques attendent dès lors les résultats complets pour pouvoir se prononcer.

Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherches de l’ICM qui a dirigé cette étude, a déclaré, lors d’un entretien à l’AFP, que les résultats complets seront rendus publics «le plus rapidement possible». Et d’ajouter: «Nous soumettons le manuscrit à un grand journal scientifique aujourd’hui (dimanche). Je ne peux pas évidemment présumer de la date de publication, le journal va faire son travail, c’est un des plus grands journaux au monde».

(L'essentiel/afp/vja)