Un cas de variant britannique dans une école

Un cas de variante britannique a été détecté dans une classe maternelle au Lënster Lycée International School, à Junglinster, note ce lundi le ministère de l’Éducation dans un communiqué. «Suite à l’apparition d’un cas positif de Covid, une classe maternelle du Lënster Lycée International School a été testée, explique-t-il. Quatre autres infections ont été repérées dans ce contexte. L’un des prélèvements a fait l’objet d’un séquençage, lequel a révélé aujourd’hui un cas d’infection par la variante britannique du coronavirus».

Par mesure de précaution et afin d’analyser la manière dont le variant britannique circule dans le milieu scolaire, le Comité de pilotage » COVID-19 and education », qui réunit des experts du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Santé, a décidé de faire procéder au testing de tous les élèves et enseignants des classes maternelles et primaires internationales de l’établissement, ajoute le ministère. Dès mardi, une équipe mobile de testing doit se rendre sur place.

D'après les dernière statistiques fournies, 12 cas de variant britannique avaient été identifiés au Luxembourg. «Ce virus se répand plus vite et les gens risquent de se contaminer davantage, a concédé Paulette Lenert. Nous devons donc nous attendre à des chiffres de contamination plus élevés prochainement, et une période délicate nous attend», avait déclaré la ministre de la Santé.

