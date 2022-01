Il colle un message contre le «pass Covid» sur sa fille

Wann ist es eigentlich gesellschaftlich akzeptabel geworden, den eigenen Kindern Hassbotschaften auf den Rücken zu kleben? pic.twitter.com/4MysxcZ9Gy — Fabian (@bininbern) January 5, 2022

Mercredi, une fillette d’environ 8 ans a été vue à la gare centrale de Zurich, en Suisse, avec une affiche «Mettez-vous votre pass Covid dans le cul» collée dans le dos. Elle était accompagnée d’un homme qui semblait être son père. Si l’image a choqué, notamment sur Twitter, divers spécialistes dénoncent cette instrumentalisation des enfants.

«La fillette est ici utilisée pour faire une déclaration. En raison de sa faible capacité de discernement due à son âge, elle ne comprend probablement pas le message du panneau. De plus, elle n’est pas encore en mesure de se faire sa propre opinion. Cela n’empêche pas que les parents ne devraient pas imposer leur point de vue à leur enfant, car ces derniers ont le droit à la liberté d’opinion et à l’autodétermination», explique Yvonne Feri, élue en Suisse et présidente de l’Association nationale pour la protection de l’enfant.

Elle s’inquiète aussi de cette exposition publique de l’enfant. «De nombreux adultes jettent probablement des regards à la fillette ou lui adressent la parole. Cela peut la perturber. On observe la même chose dans les écoles, où cela se termine malheureusement souvent par du harcèlement», affirme-t-elle.

Conflit de loyauté

Bien que les conflits entre élèves restent rares car ceux-ci veulent généralement être intégrés aux autres, une responsable d'école interrogée par nos confrères suisses, reconnaît que, «quand les parents ont des opinions extrêmes, les enfants concernés se retrouvent dans un conflit de loyauté».

Dans une telle situation, Yvonne Feri estime que la meilleure solution est le dialogue: «Il faut faire preuve de prudence et de bon sens. On pourrait par exemple demander à cette fillette si elle comprend le sens du message. Les commentaires agressifs ou provocateurs n’ont pas leur place dans un tel cas».

