«Le confinement fut la seule solution», pour Henri

Lui-même arrivé avec le visage masqué, pour une cérémonie officielle en marge de la fête nationale mardi matin, le Grand-Duc Henri a profité de l'occasion pour s'exprimer sur la pandémie de coronavirus. «Aujourd'hui, nous en savons plus», a-t-il lâché, balayant les incertitudes du départ et saluant les décisions «nécessaires» prises par le gouvernement qui ont permis d'éviter, selon lui, «des conséquences beaucoup plus graves» au Luxembourg.

«Parmi les pays de l'Europe de l'Ouest, nous faisons partie de ceux qui ont réussi à traverser cette crise en contenant le nombre de personnes infectées et de victimes à un niveau modéré», a analysé Henri avec un mot ému pour «les concitoyens décédés» et ceux ayant «souffert en soins intensifs». «Le confinement strict de la population fut la seule solution raisonnable en l'absence de remède», insiste le Grand-Duc.

«Personne ne devra se sentir abandonné»

Saluant la «conscience professionnelle» et «le dévouement» des soignants et du système de santé qui a su s'adapter, Henri se félicite, aussi, de l'absence de division au plus haut sommet de l'État «durant la phase aiguë de la crise» et face à «l'envergure des mesures à prendre». L'occasion également de rappeler «les difficultés à se coordonner sur le terrain» au niveau européen, tout en maintenant l'importance de «l'intervention de l'Union européenne».

Pour le Grand-Duc, le pays a la force et des solutions «pour surmonter les conséquences économiques et sociales de cette pandémie», et il veillera à ce que «personne ne se sente abandonné» face aux changements «qui affecteront l'économie mondiale, européenne et luxembourgeoise». Il a, enfin, remercié «de tout cœur» tous les «Luxembourgeois ou résidents non-luxembourgeois, tous les travailleurs frontaliers qui ont contribué, souvent dans des conditions très difficiles, à nous soutenir pendant la pandémie. Sans eux, sans leur disponibilité, la situation se serait dégradée pour devenir intenable».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)