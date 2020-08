Une fraude détectée sur l'importation des masques

On n'a pas fini de parler des masques de protection face au coronavirus. Ce vendredi, interpellée par le député Claude Wiseler (CSV), la ministre de la Santé, Paulette Lenert, indique que l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), a découvert des documents falsifiés destinés à faire entrer sur le marché des masques certifiés CE. Sans préciser leur provenance.

Des contrôles de qualité ont permis d'identifier ces importateurs et les masques concernés, lesquels «n'ont pas pu démontrer qu'ils ne présentaient pas de risque pour la sécurité et la santé». Leur importation n'a évidemment pas été autorisée et «des avis négatifs ont été transmis à l'Administration des douanes et accises», précise Paulette Lenert, en lien avec le ministre de l'Économie, Franz Fayot.

Selon les ministres, les contrôles stricts effectués depuis le pic de l'épidémie ont permis de mettre en vente sur le marché luxembourgeois «uniquement les masques qui ne présentaient pas de risque pour la santé et la sécurité». Le gouvernement rappelle qu'il s'appuie, pour cela, sur la réglementation claire au niveau européen.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)