Des stars anti-​​vaccins invitées dans les hôpitaux

Dans une lettre ouverte publiée par l'agence publique TASS, onze médecins de premier plan se sont adressés à une dizaine de personnalités publiques russes, qui ont récemment exprimé des opinions anti-vaccins auprès de leurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. «Nous sommes tous actuellement un peu occupés et vous pouvez deviner pourquoi», peut-on lire dans cette lettre signée notamment par Denis Protsenko, médecin en chef du principal hôpital moscovite traitant des malades du coronavirus.

«Mais puisque beaucoup de personnes vous lisent et vous écoutent, nous allons trouver du temps pour vous organiser un tour dans les zones rouges, les soins intensifs et les départements de pathologie», disent les médecins. «Peut-être qu'après cela, vous allez changer d'avis et moins de personnes mourront», ajoutent-ils.

Seuls 37,2% des Russes sont immunisés

Depuis des semaines, la Russie enregistre chaque jour plus d'un millier de décès dus au Covid-19, sur fond de vaccination poussive de la population, qui reste très méfiante. Malgré de multiples appels du président Vladimir Poutine et l'existence de plusieurs sérums nationaux, seuls 37,2% des Russes sont immunisés à ce jour, selon le site spécialisé Gogov.

Parmi les destinataires de la lettre figurent la personnalité de la télévision Oskar Koutchera aux 300 000 abonnés sur Instagram, qui a mis en doute l'efficacité des vaccins, l'acteur Egor Beroïev, qui a comparé les certificats de vaccination aux étoiles jaunes pour les Juifs de l'époque nazie, ou encore la vedette du rock Konstantine Kintchev, qui a assuré qu'il ne voulait pas «vivre dans un camp de concentration digital».

«C'est une vraie guerre où nous perdons chaque jour plus de 1 000 personnes»

Les médecins se sont adressés aussi au dirigeant du Parti communiste Guénnadi Ziouganov, 77 ans, dont la formation a organisé des manifestations de protestation contre la vaccination obligatoire et le passe sanitaire. «Nous vivons à une époque où l'opinion d'un professionnel dans n'importe quel domaine peut être facilement effacée par une personne connue», a écrit M. Protsenko sur Telegram, en expliquant la décision des médecins de parler. «C'est une vraie guerre où nous perdons chaque jour plus de 1 000 personnes qui n'ont pas préparé leur organisme à une rencontre avec ce virus dangereux», a-t-il ajouté.

Le Kremlin a lui salué cette initiative «très positive» des «médecins-héros». «Espérons que leur autorité aidera au moins certaines de ces personnes à changer d'avis», a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov. La Russie, qui compte plus de 9,4 millions de cas et 267 819 décès depuis le début de la pandémie selon les chiffres officiels, est le cinquième pays le plus meurtri au monde. Selon l'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus, le bilan de la pandémie est bien plus lourd: il s'établissait à près de 450 000 morts fin septembre.

(L'essentiel/AFP)