En Moselle, fini les classes fermées dès le premier cas

La liste des dix départements qui vont expérimenter le nouveau protocole sanitaire à l'école, consistant à ne plus fermer une classe dès le premier cas positif et à tester tous les élèves, a été arrêtée, a-t-on appris samedi auprès du ministère. Sont concernés par cette expérimentation: l’Aisne, l’Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var, a précisé le ministère de l'Education nationale à l'AFP confirmant une information du Parisien. Pour le moment, la date de la mise en place n'est pas encore fixée.

Protocole sanitaire dans les écoles : "Nous lancerons une expérimentation dans une dizaine de départements. A chaque fois qu'il y a un cas positif, nous testerons toute la classe, et les cas positifs rentreront à la maison", indique Jean-Michel Blanquer pic.twitter.com/wVr5XsixgY — franceinfo (@franceinfo) September 28, 2021

La moitié de ces départements font partie des 47 pour lesquels le masque n'est plus obligatoire en primaire pour les élèves depuis ce lundi en raison d'un taux d'incidence stabilisé à moins de 50 pour 100 000 habitants. Le masque restera obligatoire pour les adultes présents à l'école. À noter qu'en revanche, en Moselle, au 30 septembre, le taux d"incidence s'élevait encore à 69,4 pour 100 000 habitants.

N'isoler que les cas positifs

Cette expérimentation, annoncée mardi, va dans le sens d'un avis rendu mi-septembre par le Conseil scientifique qui préconisait un dépistage systématique et hebdomadaire du Covid-19 à l'école primaire pour n'isoler que les cas positifs. Dans le cadre de cette expérimentation, si des parents refusent le test, l'enfant «sera considéré comme positif justement pour ne pas avoir accepté le test», avait précisé M. Blanquer.

Le protocole actuellement en vigueur prévoit qu'un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne sa fermeture. Pour les contaminations au collège ou au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine. Jeudi, moins de 1 700 classes (1 692) étaient fermées à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière et qui représente 0,32% des classes du pays, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale.

(mc/L'essentiel/AFP)