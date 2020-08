Les élèves pourront tous être testés d'ici la rentrée

Le 14 septembre prochain, c'est le jour J pour le système scolaire luxembourgeois. Dans un mois environ, les élèves du Luxembourg vont revenir peupler les salles de classe et les cours d'école du pays. Dans ce contexte, les ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch et de la Santé Paulette Lenert ont présenté leur stratégie, ainsi qu'un rapport sur la propagation du virus dans le secteur de l'éducation. Les élèves devraient ainsi tous avoir la possibilité d'être testés au coronavirus à leur retour de vacances.

Le rapport analysé par les ministres tend à montrer que les écoles ne sont pas le lieu où les infections se produisent le plus. La professeure Laetitia Huiart du Luxembourg institute of Health et le professeur Paul Wilmes de l'Université de Luxembourg ont mené l'étude. Dans la tranche d'âge de 0 à 19 ans, cruciale pour le Luxembourg, les patients sont moins sensibles à l'infection par le virus qu'on ne le supposait à l'origine.

Infection plutôt en famille qu'à l'école

Dans le monde, la mortalité infantile et juvénile liée aux coronavirus est de 0,03%. L'expérience suédoise, avec des règles moins strictes, aurait montré que les écoles ne jouent pas un rôle majeur dans les infections. Les résultats au Luxembourg corroborent ces découvertes. Ainsi, lors de la première vague, peu d'enfants et de jeunes ont été infectés.

Lors de la deuxième vague, le tableau a changé. Le nombre d'infections chez les jeunes résidents a considérablement augmenté. Dans le même temps, la contagion se concentrait sur la sphère privée. L'école n'a pu être identifiée comme site d'infection potentiel que dans 49 cas. la plupart des infections identifiées se sont produites au sein de la famille. Dans 37,5% des cas, cependant, l'origine de l'infection n'a pas pu être clairement déterminée.

Pas de «génération perdue»

En tout, 2 711 personnes du système scolaire ont été placées en quarantaine, a expliqué la Pr. Huiart. Une mesure qui s'est avérée particulièrement efficace, notamment parce qu'elle était strictement appliquée. Ainsi, parmi les personnes isolées, il n'y a eu que 152 tests positifs. 16 infections ont été diagnostiqués sur 724 élèves en quarantaine et deux enseignants sur 180 étaient positifs.

Les ministres ont souligné à l'unisson que le droit à l'éducation était particulièrement important. Et faire respecter ce droit dans une relative normalité est la priorité absolue, pour éviter la «génération perdue». C'est pourquoi une stratégie par étape est en cours de planification et sera développé par les deux ministères dans les prochaines semaines. Les enseignants devraient aussi être impliqués, et le processus d'infection en dehors de l'école devrait être pris en compte, affirme Claude Meisch.

(hoc/L'essentiel)