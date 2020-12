Compote et soda positifs au test Covid-​​19, pourquoi?

Une personne portant des gants bleus place un peu de compote sur un test antigénique. Après un court laps de temps, elle approche le test de la caméra. Il est positif. «Une compote de pommes positive au test Covid 19 . Normal que avec les tests Covid, on trouve que tout le monde à le Covid», en conclut un internaute.

Dans une seconde vidéo, qui montre une session au Parlement national européen le 10 décembre, le député du FPÖ Michael Schnedlitz teste une goutte de Coca-Cola de manière, dans le but de démontrer l'inutilité des tests. «Allemagne: du Coca-Cola testé positif au Covid-19. Ces tests ne sont là que pour créer "des cas" et justifier la dictature sanitaire et le gel des institutions et de l’État de Droit», s'indigne un internaute relayant la vidéo.

L'AFP a contacté le fabricant du test présenté le 9 décembre. Le porte-parole de MEDsan, Kai Markus Xiong, n'a pas émis de doute quant à l'authenticité de la vidéo, quand bien même la deuxième barre (au niveau de la lettre T) est difficilement observable dans la vidéo. Il a toutefois souligné qu'il n'était pas possible de dire si le test avait été effectué de manière appropriée : «Nous ne savons pas si la personne vue dans la vidéo est infectée par le coronavirus et si le test a été stocké correctement», explique-t-il.

Après avoir été contactée, MEDsan a également effectué ses propres tests pour tenter de reproduire ce résultat. Deux employés, dont les tests PCR se sont révélés négatifs, ont testé un désinfectant à base d'alcool, de la confiture de fraise, du nettoyant pour vitre, des pommes et du jus de pomme. Le résultat montre un résultat positif pour le désinfectant et un faible résultat positif pour la confiture de fraise.

Mais pour le fabricant, ces résultats ne contredisent pas la fiabilité de ce test antigénique: «Notre tâche est de nous assurer que le test fournit des résultats fiables chez l'homme. L'appliquer à des produits alimentaires ne signifie pas qu'il y a un doute sur sa validité pour détecter le Sars-CoV-2», explique l'entreprise. «Le test doit être considéré comme un outil utilisé par un personnel formé», poursuit son porte-parole. Ce personnel s'assure qu'aucun facteur n'affecte le test. Il prélève l'échantillon sur la paroi du nez ou de la gorge, comme pour le test RT-PCR.

L'AFP a également montré la vidéo à des experts en immunologie et de biochimie. Ils soulignent eux aussi que les conditions du test, notamment l'acidité, sont cruciales pour parvenir à un résultat valable, et qu'ils sont fabriqués uniquement pour tester un prélèvement pour lequel ils ont été évalués. Thomas Decker, professeur d'immunobiologie à l'université de Vienne, rappelle que «le test a été mis au point permettre la fixation d'un anticorps aux antigènes, et non pour subir des réactions à certains aliments».

Modification du pH ou de la température

«Un test ne peut fonctionner que si vous maintenez les conditions correctes», abonde Annette Beck-Sickinger, professeure de biochimie à l'Université de Leipzig. Pour effectuer un test antigénique dans de bonnes conditions, il faut d'abord plonger le prélèvement dans une solution tampon. Mais «elle n'est pas capable de neutraliser de grandes quantités d'acide (comme ceux contenus dans une pomme)», détaille-t-elle. En modifiant les conditions du test, comme son pH ou sa température, celui-ci peut «provoquer une réaction non spécifique aux anticorps (recherchés)», causant ainsi un faux positif, explique encore la chercheuse.

Le même principe vaut pour la vidéo du «test» au Coca-Cola, effectué au Conseil national autrichien. Les conditions du test ne respectent pas celles préconisées pour le faire, notamment le passage dans une solution tampon. Le pH acide de la boisson va détruire la protéine de l'anticorps nécessaire au test, qui réagit avec le virus, comme l'a expliqué le fabricant du test, Dialab GMBH, sur sa page Facebook, en réaction à cette vidéo.

(L'essentiel/AFP)