Le lait maternel des femmes guéries enrayerait le virus

Une nouvelle étude menée par l’hôpital Mount Sinai à New York, et rapportée par The Guardian, suggère que les femmes allaitantes qui ont été infectées par le Covid-19 sécréteraient, dans leur lait maternel, des anticorps neutralisant le virus. Et ce jusqu’à 10 mois après rémission. Ces données soulignent que l’allaitement pourrait jouer un rôle primordial dans la protection des nourrissons face au coronavirus. Et plus encore, ces anticorps pourraient être utilisés pour traiter des adultes présentant des symptômes graves de la maladie en empêchant leur état de s’aggraver.

«Il s’agit de la population qui allaite, donc savoir s'il y a des anticorps dans le lait, combien de temps ils seront protecteurs après avoir été infectés, ou quel vaccin va donner à votre bébé la meilleure protection en anticorps, sont des informations très importantes, et seront pertinentes pendant longtemps», a déclaré le Dr Rebecca Powell de l’hôpital new-yorkais qui a dirigé la recherche.

Un traitement dérivé pour les adultes?

Le principal anticorps analysé est l’immunoglobuline A sécrétoire (IgA) qui adhère à la paroi des voies respiratoires et intestinales des bébés, contribuant ainsi à empêcher les virus et les bactéries de pénétrer dans leur organisme. Il est quelque peu différent des anticorps de type immunoglobuline G (IgG) qui prédominent dans le sang et qui sont déclenchés par la vaccination. Les anticorps dans le lait maternel avaient déjà été identifiés dans le passé, mais aucune donnée n’existait sur la potentielle neutralisation du virus, ni combien de temps les femmes continuent à en produire.

Les tests sur des échantillons prélevés auprès de 75 mères rétablies du Covid-19 ont montré que 88% d’entre elles produisaient des anticorps IgA capables de neutraliser le virus. D’autres tests ont montré que les femmes continuaient à en produire jusqu’à 10 mois après leur guérison. «Cela signifie que si vous continuez à allaiter, vous continuez à transmettre ces anticorps dans votre lait», a déclaré le Dr Powell, qui a présenté les résultats lors du symposium mondial sur l’allaitement maternel et la lactation le 21 septembre.

Un traitement efficace sur les adultes est même envisagé: «On pourrait imaginer que si les anticorps IgA étaient utilisés dans un traitement de type nébuliseur, ils pourraient être très efficaces pendant cette période où la personne est devenue très malade, mais où elle n’est pas encore au point d’être admise en soins intensifs», espère Rebecca Powell. L’équipe étudie maintenant la réponse en anticorps dans le lait maternel déclenchée par le vaccin AstraZeneca.

(L'essentiel/lom)