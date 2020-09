Un premier pays va vivre un reconfinement total

La fin de la semaine prochaine aurait dû être une fête pour les Israéliens. Ils auraient dû se retrouver en famille pour célébrer Rosh Hashana, une fête juive célébrant la nouvelle année civile du calendrier hébraïque. Mais il n’en sera rien.

Dès vendredi 18 septembre, en effet, Israël deviendra le premier pays au monde à imposer un deuxième confinement décidé pour tenter d’endiguer la diffusion du Covid-19. Plus de 4 000 nouvelles infections ont été enregistrées pendant deux jours d’affilée. Le pays compte déjà plus de 500 morts dont plus de la moitié survenus après le mois d’août.

Le gouvernement a décidé la fermeture généralisée pour deux semaines, ce qui coïncide avec les fêtes les plus importantes du calendrier hébraïque, jusqu’à Yom Kippour. Les écoles et les activités commerciales ont dû fermer, sauf les supermarchés et les pharmacies ainsi que le service de livraison des restaurants. Les déplacements sont eux limités à 500 mètres des lieux de résidence.

