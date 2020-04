La vidéo pour comprendre l'importance de la distance

Des balles de ping-pong et des trappes à souris pour illustrer les bénéfices de la distanciation sociale dans la lutte contre le coronavirus. Telle est l'expérience que le Département de la santé de l'Etat de l'Ohio, aux Etats-Unis, a filmée et publiée jeudi sous la forme d'une vidéo sur Twitter.

Dans cette vidéo, la balle de ping-pong représente les microgoutelettes ou tout autre moyen de transmission du virus et les trappes à souris, les hommes et les femmes.

Un premier test a ainsi consisté à lancer une balle de ping-pong sur des trappes à souris très rapprochées les unes des autres et sur lesquelles reposent d'autres balles de ping-pong. La première balle déclenche alors une réaction en chaîne et l'ensemble des trappes et des balles se mettent rapidement en branle, créant le «chaos».

Un second test a ensuite été effectué avec des trappes davantage espacées. La balle rebondit alors sans provoquer de dégâts.

Un message, très clair, apparaît: «Arrêtez la propagation. La distanciation sociale fonctionne. Un petit peu d'espace nous met tous en sécurité, ensemble.»

Plus de 14,5 millions de vues

La vidéo a déjà été vue plus de 14,5 millions de fois ce samedi via le post du Ohio Department of Health et a été reprise sur d'autres comptes Twitter.

(L'essentiel/utes)