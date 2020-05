La «mort» se promène sur les plages américaines

Peut-on continuer à vivre normalement malgré la propagation du coronavirus? Le débat fait rage aux États-Unis où de nombreuses personnes font valoir leur droit à se de se déplacer et à vivre comme bon leur semble, alors que le virus a déjà tué plus de 68 000 personnes.

En Floride, un avocat de Santa Rosa Beach a décidé d'employer la manière forte en faisant également valoir sa liberté: celle de faire peur à tout le monde. Pour cela, l'homme a eu une idée aussi macabre qu'originale. Il se déguise en faucheuse puis se promène sur les plages en allant à la rencontre des personnes qui refusent le confinement.

I am live on the beaches today in Florida urging Floridians to stay home and save lives. More to come. pic.twitter.com/cvehCK5Wgs