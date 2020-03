Olga Kurylenko a fait partie des célébrités touchées par le coronavirus. L'actrice française d'origine ukrainienne l'avait annoncé à ses fans sur Instagram le 18 mars 2020. Bonne nouvelle, quatre jours plus tard, elle était hors de danger.

Olga a posté sur le réseau social une photo d'elle portant un masque, avec son petit garçon de 5 ans, Alexander, sur les genoux, qu'elle a eu avec son mari, l'acteur Max Benitz. «Joyeuse fête des Mères! PS: Je suis complètement guérie! Pour récapituler: pendant une semaine, je me sentais assez mal et je restais surtout au lit, à dormir, avec de fortes fièvres et un vilain mal de tête. La seconde semaine, la fièvre était partie, mais j'avais toujours une toux légère et beaucoup de fatigue» a-t-elle expliqué en légende du cliché.

L'ex-James Bond Girl a ensuite constaté que la maladie avait disparu. «Je vais bien, a-t-elle assuré. Et maintenant je profite de cette période pour réfléchir sur plein de choses et passer du temps avec mon fils». Lorsqu'elle avait ressenti les premiers symptômes du Covid-19, la star de 40 ans a eu plus de 39°C de fièvre. Elle avait expliqué sur Instagram qu'elle avait été emmenée à l'hôpital où elle avait été dépistée positive au virus.

(L'essentiel/lja)