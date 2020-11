«À Noël, papy et mamie mangent dans la cuisine»

Depuis plusieurs heures, nombreux sont les spécialistes à plancher sur l'organisation des fêtes de fin d'année: pour l'OMS, «ne pas avoir de réunion de famille est l’option la plus sûre», les Länder allemands envisagent de limiter le nombre de participants aux agapes alors que le Premier ministre français s'inquiète des réveillons, «qui sont des usines à Covid».

Et les mots encore plus crus du président de la commission médicale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ne vont pas rassurer ceux qui souhaitent plus que tout célébrer Noël avec leurs proches.

«On coupe la bûche de Noël en deux»

Invité de la matinale de France Info, le professeur Rémi Salomon n'y est pas allé de main morte pour créer un électrochoc dans la population. «Il ne faut pas manger avec papy et mamie», a-t-il lancé. On coupe la bûche de Noël en deux et papy et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la salle à manger».

Et d'expliquer: «Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout, comment je vais vivre après ça?», s'interroge-t-il. «Parce que papy et mamie ont un risque sérieux d'être en réanimation et éventuellement d'en mourir, donc il faut avoir ça en tête».

«On a envie de l'oublier ce virus, on en a marre, ça fait des mois que ça dure mais on voit le bout du tunnel», a-t-il conclu pour donner un peu d'espoir.

(mc/L'essentiel)