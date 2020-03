Il héberge une infirmière, la copro' la jette dehors

En France et au Luxembourg, et ailleurs, certains ouvrent leur fenêtre pour applaudir le personnel médical actuellement au front face au virus. Des encouragements bien mérités! Et puis il y a les autres, ceux qui préfèrent jeter les infirmières dehors par peur du virus, comme à Paris, raconte France Inter.

L'hôpital Tenon, à Paris, avait lancé un appel à la solidarité, il y a quelques jours. En entendant ça, Olivier, qui vit dans le XXe arrondissement, tout près de l'établissement, se dit qu'il peut aider. «J'habite un petit immeuble de huit copropriétés et dans lequel deux appartements sont vides», explique-t-il à nos confrères de la radio française. Rapidement, il contacte l'hôpital Tenon et les propriétaires des appartements inoccupés.

Tout le monde tombe vite d'accord. «L'hôpital nous a très vite proposé de recevoir une infirmière qui arrivait le lendemain de Vancouver», au Canada, pour aider le personnel médical français. Olivier, tout heureux de pouvoir aider, décide d'informer la copropriété. Une «mauvaise idée», il s'en rend vite compte.

«J'ai réalisé qu'on la jetait dehors»

Deux couples plutôt âgés s'opposent farouchement à l'arrivée de l'infirmière. «On m'a rétorqué que j'aurais dû demander leur accord, que je n'étais pas le seul dans cet immeuble et que ce comportement était égoïste», raconte Olivier, sonné. Un dernier appel met fin aux discussions. On lui dit que «nous ne souhaitons pas prendre de risque pour notre famille et le reste des habitants».

Sous la pression, Olivier doit donc demander à l'infirmière de repartir. Elle venait tout juste de défaire ses valises et s'apprêtait à partir au front contre le virus. Heureusement, un autre voisin trouve vite une solution pour l'héberger. Mais quand elle a rendu les clés, Olivier a «réalisé qu'on la mettait dehors, que c'était une honte. Ces personnes ont des peurs irrationnelles, ont vu un lien direct entre elle, l'hôpital, le virus et notre immeuble. Ça va laisser des traces. On aurait mieux fait de ne pas les informer». D'ailleurs, il assure qu'il va à nouveau proposer les appartements libres, sans prévenir les autres, cette fois.

(jw/L'essentiel)