L'épidémie est «sous contrôle» en France

L'épidémie de Covid-19 est actuellement «contrôlée» en France, a déclaré vendredi le président du conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy. «Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions, mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1 000 cas à peu près», a-t-il expliqué sur France Inter.

«Ça montre bien qu'il y a une réduction importante. Et puis surtout, on a tous les outils pour dépister ces nouveaux cas. On a les tests, on a tout un système ensuite d'isolement et de contact des contacts, qui permet d'éviter évidemment l'extension», a ajouté le Pr Delfraissy, spécialiste d'immunologie. Le conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise liée au Covid-19, a publié jeudi un nouvel avis recommandant de se préparer à «quatre scénarios probables» pour les mois à venir, allant d'une «épidémie sous contrôle» à une «dégradation critique».

«Le contrôle de l'épidémie plus probable»

Le premier scénario, «le plus favorable», est celui d'une «épidémie sous contrôle» avec seulement quelques foyers «localisés pouvant être maîtrisés». Les autres envisagent «des clusters critiques laissant craindre une perte de contrôle des chaînes et contamination» et «une reprise progressive et à bas bruit de l'épidémie, plus difficile à identifier».

Le dernier serait celui d'une «dégradation critique des indicateurs» de suivi de l'épidémie, traduisant «une perte du contrôle» de cette dernière. «Nous pensons que c'est le scénario numéro un, c'est-à-dire un contrôle de l'épidémie, qui est le plus probable. C'est lié à la fois aux conséquences du confinement, c'est lié au fait que ce virus est peut-être sensible à une certaine forme de température», a indiqué M. Delfraissy sur France Inter.

«Le premier point, c'est de demander à tout le monde et à tous nos concitoyens, dans ce scénario optimiste où l'épidémie est contrôlée, de conserver quand même un certain nombre de mesures», a-t-il poursuivi. L'épidémie du coronavirus a causé 44 nouveaux décès dans les hôpitaux en France, portant le bilan total à 29 065 morts depuis le début de l'épidémie, selon le bilan quotidien communiqué jeudi par le ministère de la Santé. La baisse se poursuit en réanimation. Au total, 1 163 malades atteints d'une forme sévère de Covid-19 sont hospitalisés en réanimation, soit 47 malades de moins par rapport à mercredi.

