La nouvelle variante du virus détectée en France

La présence de ce variant a été confirmée à Tours vendredi, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni. L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile, a indiqué le ministère de la Santé. Il s'agit de la «première contamination au variant VOC 202012/01 du virus de la Covid-19» détectée en France.

L'homme était arrivé «de Londres le 19 décembre» et a été «pris en charge» à l'hôpital deux jours plus tard. «Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict», est-il précisé.

Comme d'autres pays européens, la France, qui a déjà payé un très lourd tribut au Covid avec plus de 62 000 morts, craignait depuis plusieurs jours la présence du variant du virus à l'intérieur de ses frontières. Et ce malgré le reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre, ainsi que la suspension par précaution des liaisons trans-Manche puis l'instauration de tests obligatoires pour entrer sur le territoire français.

Une contagiosité supérieure

Lundi dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran admettait qu'il était «possible» que le variant circule déjà en France. Un cas similaire a été signalé en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres, et au Liban, également sur un passager londonien.

Selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d'origine. L'une d'elles estime que cette contagiosité est supérieure de «50% à 74%» et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d'hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche. Mais rien ne démontre à ce stade que cette variante entraîne des formes plus graves.

