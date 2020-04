Mais d'où vient cette danse du cercueil?

Snapchat, Tiktok, Instagram, Twitter ou encore Facebook dans une moindre mesure, ils ont envahis tous les réseaux sociaux et ils sont devenus des symboles du confinement. Le «coffin dance», comprenez en français la danse du cercueil, rythme désormais l'ensemble de nos applications en cette période d'épidémie de Covid-19.

Le principe est assez simple: sur une première séquence l'une ou l'autre personne joue avec la mort et dès la séquence suivante, des porteurs de cercueils surgissent sans oublier d'entamer des pas de danse. Le symbole est fort et le message est clair: «Stay at home or dance with us», «Restez à la maison ou dansez avec nous (face à la mort)».

Selon plusieurs médias qui se sont intéressés de près au phénomène, ces désormais fameux «danseurs des funérailles» existent bel et bien et sévissent au Ghana où, sur demande des familles, ils tentent de transformer les enterrements en véritable fête. Cette parade qualifiée de joyeuse s'est développée depuis 2015 lorsqu'une Youtubeuse, Travelin'Sis, avait diffusé une première séquence sur la plateforme vidéo. Et depuis, ils nous redonnent le sourire.

(L'essentiel)