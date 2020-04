Des docteurs vont à domicile à cause du manque de lits

Des médecins en combinaison de protection entrent dans un appartement de Bergame dans le nord de l'Italie, où une patiente âgée malade du coronavirus est allongée dans son lit faute de place dans les hôpitaux bondés. Ces médecins font partie d'unités spéciales mises en place dans les zones les plus touchées par la pandémie, qui a officiellement fait près de 14 000 morts et saturé les hôpitaux, notamment dans le nord. La doctoresse Monica Pagani se penche pour fixer sur le doigt de sa patiente un appareil mesurant son taux d'oxygène. La vieille dame fixe une Vierge à l'Enfant accrochée au-dessus de son lit.

«Est-ce qu'elle boit et mange?», demande Monica Pagani à sa fille, tout en tirant doucement sur la couverture à motif floral pour aider la malade à se mettre en position assise afin d'écouter sa respiration et prendre sa tension. Cette femme de 32 ans porte une combinaison intégrale, des gants, un masque et des lunettes, mais le risque de contamination (et donc de contribuer ensuite à la propagation) est bien réel. «Quand nous faisons une visite à un patient, nous nous concentrons sur lui et la peur d'attraper le virus passe», explique-t-elle à l'AFP, le visage encadré par des boucles de cheveux prises dans les élastiques de son masque. «Nous essayons de les rassurer. Les patients et leurs parents sont toujours contents de nous voir».

Un appareil respiratoire est installé dans un coin de la pièce, sous un crucifix blanc accroché au mur. Sur une commode couverte de photos encadrées de parents et de proches est posé un vaporisateur de liquide désinfectant. «Ces médecins ont une bonne expérience» pour faire face à cette situation, estime un responsable sanitaire local, Roberto Moretti, ajoutant qu'ils ont été formés par des médecins spécialisés dans les visites à domicile. Monica Pagani referme sa sacoche, prête à partir pour la prochaine visite. «Je n'ai pas l'impression d'être un héros, mais juste une personne normale qui fait son boulot», dit-elle.

(L'essentiel)